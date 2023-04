Seks mænd får tilsammen over ni års fængsel for røveri af pistol

Seks unge mænd er tirsdag blevet kendt skyldige af Retten på Bornholm i en sag om et røveri af en pistol.

Det skriver TV 2/Bornholm.

To af mændene på 20 og 22 år straffes begge med fængsel i tre år.

De var både tiltalt for røveriet og for efterfølgende at have været ulovligt i besiddelse af pistolen under særligt skærpende omstændigheder.