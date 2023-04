Nu kan danske forbrugere vælge miljøvenlig levering på nettet

Det viser en undersøgelse, som HUI Research har foretaget for Svanemærket blandt 2000 forbrugere i Norden.

- Når vi spørger forbrugerne, ønsker de at træffe flere miljøvenlige valg.

- Der vil vi gerne tilbyde os, så man som forbruger kan vælge Svanemærket. Svanemærket stiller en række skrappe krav til certificeringen, siger Martin Fabiansen.

Det indebærer blandt andet, at minimum 40 procent af det samlede energiforbrug i den pågældende transportvirksomhed kommer fra fornybar energi såsom brint, el eller biogas.

Derudover er der også et forbud mod at love dag-til-dag levering for virksomhederne.

- Det handler om, at vi vil sikre, at der ikke kører store lastbiler rundt med en eller to pakker. Men at bilerne er fyldt op, siger Martin Fabiansen.