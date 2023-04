Københavns Kommune sænker fartgrænsen med ti kilometer i timen

Ifølge Line Barfod har Københavns Kommune gode erfaringer med de zoner, hvor hastigheden i forvejen er under 50 kilometer i timen.

- Der er markant færre ulykker og også markant færre alvorlige ulykker især for cyklister og gående. Det ser jeg meget frem til, at vi nu kan udbrede til hele byen over de kommende år, siger teknik- og miljøborgmesteren.

Hos FDM, som varetager bilisters interesser i Danmark, anerkender man, at det er vigtigt med god trafiksikkerhed. Men man undrer sig over, at Københavns Kommune afviger fra forsøgsordningen.

- De ruller det ud på stort set alle veje i kommunen. Det mener vi grundlæggende, er en forkert måde at gøre det på, og heller ikke en måde, som er i den ånd, forsøgsordningen lægger op til, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.