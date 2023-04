Få måneder gammel dreng kom i livsfare efter fars rusk

En 32-årig far er blevet dømt for at have været alt for voldsom over for sin få måneder gamle søn, der fik livstruende skader.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag. Dommen faldt fredag, hvor Retten i Randers idømte ham et år og ti måneders fængsel.

Sagen begyndte i maj 2022, da en sundhedsplejerske blev bekymret for den fem måneder gamle dreng under et besøg hos forældrene i deres hjem i en by tæt på Randers.