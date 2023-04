Fem er lige på grænsen for, hvornår nordlyset kan ses på vores breddegrader, så der er ingen garanti, forklarer Tina Christensen, der er klimavidenskabelig rådgiver hos DMI.

»Jeg vil sige det sådan: Der er en chance for nordlys, men det er altså langt fra sikkert,« siger hun.

Usikkerheden består i, at det er svært at forudsige, om nordlyset bliver kraftigt nok til at kunne ses så langt sydpå som Danmark.

»Til gengæld er den gode nyhed, at vejret er meget klart, så der er gode vejrmæssige betingelser for at kunne se nordlyset, hvis det kommer,« tilføjer hun.