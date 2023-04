Forsvarsadvokater vil have automatisk navneforbud i straffesager

Derfor foreslår Kåre Pihlmann, at man i stedet vender processen om, så der i alle straffesager automatisk træder et navneforbud i kraft.

Herefter bør man kunne anmode om at ophæve navneforbuddet. Det skal i så fald ophæves af en dommer efter en konkret vurdering, mener Kåre Pihlmann.

Når identiteten på en mistænkt bliver kendt af offentligheden, kan det kompromittere vedkommendes sikkerhed. Men det kan også gå ud over politiets efterforskning.

- Vi kan frygte, at folk holder sig tilbage fra at komme med relevante oplysninger, fordi de har fået et indtryk af, at man har slået kloen i den rigtige gerningsmand, siger Kåre Pihlmann.