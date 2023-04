13 års fængsel til dømt for knivdrab på kræmmermarked

Niklas Kim Petersen stak sidste år den 32-årige Deniz Köktas ihjel på Døllefjelde-Musse Marked.

Det fastslog Retten i Nykøbing Falster i marts, og tirsdag har nævningetinget idømt den nu 30-årige Niklas Kim Petersen 13 års fængsel.

Det oplyser anklager Susanne Bluhm.

Hun fortæller, at en del af straffen er en reststraf fra en tidligere dom. Derfor har retten reelt vurderet straffen for drabet til at være 12 års fængsel, hvilket er udgangspunktet i sager om drab.