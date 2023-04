Sådan taler du med dit barn om Filippa-sagen

3. Tal om barnets oplevelser online

»Det her er kommet massivt ud i medierne, og dit barn kan have set det uden at ville det og uden din viden. Mange børn er alene i mødet med det indhold, og det kan være skræmmende. Det er en god idé at tale med sine børn om de mange rygter og historier, der florerer online. Forsøg at hjælpe dem med at forstå fakta og ikke gætte på, hvad der er sket,« siger psykologen.

4. Vær opmærksom på dit barns behov

»I dialogen med barnet er det vigtigt at tage udgangspunkt i barnets alder, modenhed, psyke osv. Vær opmærksom på, om dit barn er meget ængstelig eller tænksom. Tal sagen igennem med barnet, og hjælp det med at overkomme den frygt, hvis der er brug for det,« siger Pernille Spitz:

»Nogle børn kan stille det helt oplagte spørgsmål: Kan det sker for mig? Der er det en god idé at svare, at sådan noget her sker meget, meget sjældent, og at Danmark i det hele taget er et meget sikkert land for børn og unge at færdes i. Børn kan godt føle, at det er lidt ekstra utrygt i et stykke tid, når sådan noget er sket, og de kan i en periode have et behov for at følges med andre og ikke at færdes alene. Det er en god idé at hjælpe dem her, men ikke lade frygten styre.«

5. Giv håb og skab tryghed

»Vi skal huske, at der også er noget positivt, som vi kan udlede af sagen og formidle videre, og som kan være betryggende for børn i forhold til den her konkrete sag, hvor det jo heldigvis endte med, at den 13-årige pige fra Sydvestsjælland kom hjem. Blandt andet hvor hurtigt og dygtigt politiet var, og hvor meget befolkningen hjalp i forhold til efterforskningen. Man kan også fortælle, at den 13-årige pige og hendes familie selvfølgelig vil få tilbudt hjælp og støtte i den kommende tid,« siger Pernille Spitz.