Chokket har stadig ikke sluppet landsbyen, hvor den 13-årige Filippa blev bortført

Det var lige her, det skete. Lige her på en smal stribe forblæst asfaltvej et par hundrede meter uden for landsbyen Kirkerup omgivet af åbne marker, landbrug og små træer i vejkanten.

Her blev den 13-årige Filippas cykel, taske og telefon fundet i græsset lørdag.

Hendes ejendele, politiafspærringen og forhåbentlig også alle de tekniske spor er for længst blevet fjernet af efterforskerne, men weekendens dramatiske begivenheder påvirker stadig beboerne i den lille landsby sydøst for Slagelse.