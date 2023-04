Advokat vil have undersøgt om Filippa-sagen har en forbindelse til Emilie Meng-sagen

Det begrunder bistandsadvokaten med, at begge sager tager udspring i stort set det samme geografiske område.

Emilie Meng forsvandt i juli 2016 i Korsør. Hendes lig blev fundet juleaftensdag 2016 i en sø ved Borup. Hvem der har slået hende ihjel er fortsat ikke opklaret.

I weekenden forsvandt en 13-årig pige, efter at hun havde gået sin avisrute sydøst for Slagelse. Hun blev fundet søndag eftermiddag i Svenstrup ved Korsør.

En 32-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet frem til 11. maj. Politiet sigter ham for at have frihedsberøvet den 13-årige pige og udsat hende for overgreb.