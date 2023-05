Kassemesteren i Det Gule Palæ

Sværere var det at tage højde for, at energipriserne samme år, blandt andet på grund af Ruslands invasion af Ukraine, blev sendt på himmelflugt.

Udgifterne til varme og el kostede kongehuset 3,7 millioner kroner i 2022, hvilket var omkring 1,2 millioner mere end året før.

Det og et negativt afkast på investeringerne tærede på beholdningen og medvirkede til, at kongehuset kom ud af sidste år med et millionunderskud, fremgik det af kongehusets årsrapport 2022.

Dan Folke Pedersen har været økonomichef siden 2018, hvor han overtog skrivebordet i Det Gule Palæ fra Søren Weiskopf Kruse, der gik på pension.