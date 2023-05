Offentlig transport blev hans karrierevej

Han har gennem sin karriere arbejdet for, at danskerne kan komme fra A til B så hurtigt og let som muligt.

Kollektiv transport, infrastruktur og offentlige virksomheder skulle blive den røde tråd i karrieren for Jesper Hansen, der fylder 70 år 1. maj.

Han har blandt andet været administrerende direktør i Banedanmark i knap ti år.