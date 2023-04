Filippas familie blev udsat for telefonfis: Stedfar kommer med appel

»Tak… Tak, vi er lykkelige over Filippa er hjemme, og vi har nu brug for os samle os som familie, og det håber jeg, at I respekterer.«

Sådan lød det mandag fra den berørte stedfar til den 13-årige pige Filippa foran en samlet presse ved Retten i Næstved.

Her var en 32-årig mand kort forinden blevet varetægtsfængslet frem til den 11. maj. Manden er sigtet for at have frihedsberøvet den unge pige og udsat hende for voldtægt og andet seksuelt forhold end voldtægt – bl.a. i sin bil og på to adresser.