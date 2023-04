Sofie Carsten: Svært at finde rigtig timing for at forlade politik

Valget endte som en kæmpe skuffelse for De Radikale, der gik tilbage fra 16 til 7 mandater. Dagen efter valget trådte Sofie Carsten Nielsen tilbage som politisk leder.

Sofie Carsten Nielsen blev valgt ind i Folketinget for De Radikale i 2011.

Hun var uddannelses- og forskningsminister fra 2014 til 2015 i den daværende SR-regering.

Fra 2015 til 2020 var hun næstformand i De Radikales folketingsgruppe, hvorefter hun for to et halvt år siden overtog posten som politisk leder.

Det skete, da Morten Østergaard måtte trække sig efter anklager om at have krænket flere kvinder.

Direkte adspurgt bekræfter Sofie Carsten Nielsen, at hendes jobskift er et endegyldigt farvel til politik.