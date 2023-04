- Det er alt andet lige vigtigt at høre og efterprøve hans forklaringer, uanset om han nægter eller tilstår, siger han.

Ifølge Bent Isager Nielsen skal der foretages flere undersøgelser - retsmedicinske og tekniske.

- Intense undersøgelser af den bil, den mistænkte formodes at have anvendt og de steder, hvor Filippa har været i det forløbne døgn, vil også kunne kaste lys over den formodede gerningsmands handlinger og detaljerne af det, Filippa har været udsat for, siger han.

Politiet har fået omkring 600 henvendelser fra offentligheden. Alle de mange henvendelser skal politiet behandle og vurdere.

Først undersøger man de henvendelser, der kan have noget at gøre med, hvor Filippa er og har været. Det kan eksempelvis være billeder, videoovervågning og vidneudsagn.