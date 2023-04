Overblik: Her er, hvad vi ved om Filippa-sagen

På et pressemøde søndag klokken 15:15 oplyste politiet, at Filippa var fundet i live kort før kl. 15 søndag. En 32-årig mand er anholdt i sagen og skal i grundlovsforhør mandag. Pigen blev fundet på en adresse, hvor også en 32-årig mand befandt sig. Der er foretaget flere anholdelser i sagen - politiet oplyser dog ikke, hvor mange. Søndag eftermiddag blev to personer løsladt i sagen. Politiet har været massivt til stede på en adresse i Svenstrup ved Korsør søndag eftermiddag og aften. Det er dog endnu hverken be- eller afkræftet, om det har forbindelse til Filippa-sagen. Søndag aften bekræftede Filippas familie til BT og Ekatra Bladet, at de havde været på Rigshospitalet for at hente deres datter, og at de var på vej hjem. Filippa har det ifølge moderen godt efter omstændighederne. Familien takker alle de mennesker, der har deltaget i eftersøgningen.