»Det er supergodt, og det er vigtigt, at man helt tidligt får indhentet alt det, som ellers forsvinder fra folks hukommelse,« forklarer Bent Isager-Nielsen.

Om flere vil blive fremstillet i et grundlovsforhør vil politiet ikke ud med. Dog har de udtalt, at der har været flere anholdelser i forbindelse med sagen – hvor mange er dog endnu uvist.

Politiet oplyste på pressemødet, at Filippa er ved bevidsthed, men vil ikke oplyse mere om hendes tilstand.

Alligevel formoder Bent Isager-Nielsen, at politiet under hele sagen har arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvad der har været sket hende.

»Når en ung pige bliver taget på den måde, så er det svært ikke at kigge på det seksuelle motiv. For de her sager er sjældne, men når de rammer, så rammer de som regel unge piger, og oftest ligger der et seksuelt motiv bag,« forklarer Bent Isager-Nielsen.

På pressemødet afviste politiet alle spørgsmål omkring pigens tilstand.

»Vi bør allesammen huske, at der må råde noget respekt i den her sammenhæng – derfor kan vi ikke sige mere på nuværende tidspunkt,« sagde Kim Kliver.