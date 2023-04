13-årige Filippa er fundet i live

»Vi kan glæde os over, at hun er fundet i live, men vi skal ikke bagatellisere det hun har måttet være blevet udsat for,« siger politiinspektør Kim Kliver på pressemødet.

En 32-årig mand er blevet anholdt. Anholdelsen skete lidt før kl. 15 søndag på den adresse, hvor også Filippa blev fundet.

Kim Kliver vil ikke oplyse, hvor hun blev fundet eller relationen til den anholdte. Han vil heller ikke gå i detaljer med, hvad manden vil blive sigtet for.

»Det er sket for så kort tid siden, at det skal vi have tid til at præsentere over for ham,« siger han.