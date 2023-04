Undsluppen kænguru fra Glad Zoo er blevet fundet og aflivet

For at undgå en halvbedøvet og omtumlet kænguru i trafikken, blev kænguruen ved hjælp af en riffel aflivet.

- Det var bestemt ikke den afslutning, vi havde håbet på. Men vi ville også meget nødigt have, at dyret blev kørt ned eller var årsag til en ulykke. Derfor er det den rigtige beslutning, om end den er hård at tage, udtaler Dennis Jensen i en pressemeddelelse.

At bedøvelsen ikke virkede efter hensigten, mener Glad Zoo kan skyldes, at dyret var meget stresset.

- Det er sådan, at når dyr er stressede, stiger deres adrenalinniveau i blodet. Det gør, at de ikke altid tager lige godt imod bedøvelsen, som i dette tilfælde var ketamin, udtaler Dennis Jensen i pressemeddelelsen.