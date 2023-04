Politiets teori: Der er sket en kriminel handling i sagen om 13-årig pige

Politiet er fortsat til stede i området omkring den 13-årige piges forsvinden med bl.a. hunde, betjente og droner. Ifølge Ritzau har politiet søndag morgen afspærret en ejendom i nærheden. Nyhedsbureauets fotograf Claus Bech er på stedet og fortæller, at man kan høre en drone i luften og se politifolk i blå DNA-dragter gå rundt og undersøge på stedet.

Mindst ti politibiler inklusive vogne fra Beredskabsstyrelsen og seks til otte politimotorcykler holder ved det pågældende hus, beretter han.

Politiet opfordrer folk i området til at give plads til, at politiet kan arbejde:

»Vi er helt klar over, at der står mange klar til at hjælpe med at lede efter Filippa i nærområdet. Det er meget forståeligt. Men for nu beder vi borgerne om at give betjentene på stedet mest mulig ro og plads til at arbejde, og respektere vores afspærringer,« siger Kim Kliver.