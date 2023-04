»Vi opfordrer selvfølgelig folk til at ringe til politiet med det samme, men vi noterer også ned, og sørger for, at alle oplysninger kommer videre - for nogle vil ikke selv ringe ind,« siger Vivian Eriksen.

Lige nu afventer organisationen grønt lys fra politiet til at sætte gang i en civil eftersøgning. Samtidigt fortæller Vivian Eriksen, at Missing People løbende er i kontakt med politiet, og at aftalen indtil videre er at planlægge, forberede og tage vare på de pårørende.

»Lige så snart vi får grønt lys fra politiet, så kalder vi ind på vores sociale medier. Derefter vil de frivillige mødes, få en kort briefing og blive indskrevet - derefter så går søgningen ellers i gang,« siger Vivian Eriksen.