Ny hurtigfærge når Bornholm efter sejltur på 19.000 kilometer

- Så det er et meget stort skud ekstra kapacitet, der gør, at vi kan udvikle trafikken til gavn for Bornholm, siger Jesper Maack.

Færgen blev bestilt allerede tilbage i 2019. Men den verdensomspændende coronakrise forlængede leveringstiden.

Hurtigfærgen kommer til at gøre en positiv forskel for bornholmerne, mener Jesper Maack.

- Bornholmerne kommer til at mærke en forskel, når trafikken er presset, og når mange skal frem og tilbage.

- Så vil der være langt flere sæder at vælge imellem end hidtil.

- Det gør det også nemmere for turister at komme til Bornholm, når de gerne vil.

Selskabet ser et potentiale for at udvikle turismen på Bornholm yderligere.