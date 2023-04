Flere borgere søger rådgivning til misligholdt gæld

Typisk hjælper rådgiverne i de frivillige organisationer med at skabe et overblik over gælden.

Hos Den Sociale Retshjælps Fond laver de blandt andet et samlet overblik over gælden i et excel-ark, fortæller den konstituerede daglige leder i København, Julie Jørgensen.

- Så kan de se, hvem de skylder penge, og hvor meget de skylder.

- Derudover forsøger vi at forhandle med de private kreditorer for at sætte renterne ned eller stoppe dem helt, siger Julie Jørgensen.

Og ifølge hende vil de højst sandsynligt få flere henvendelser i år end sidste år.

- Vi har ikke helt set konsekvenserne af inflationen endnu, og derfor tror jeg, at antallet af personer, der søger gældsrådgivning, vil stige endnu mere i 2023, siger Julie Jørgensen.