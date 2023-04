Forbud mod græsning sætter truede fugle under pres

Områderne er vigtige levesteder for truede danske ynglefugle. Derfor skal der hurtigt findes en løsning, siger DOF Birdlife.

- Naturplejen er altafgørende for engfugle og arter knyttet til lysåbne forhold og lav vegetation, og biodiversiteten forringes her uden afgræsning, siger Egon Østergaard, der er formand for DOF BirdLife.

Derfor mener DOF Birdlife, at der bør findes en ordning, så staten har dyr til at græsse. Dyr, der ikke er tænkt som menneskeføde, men hvis primære funktion kan være naturpleje.