Svindelnummer hærger: »Hej, kan du give mig dit mobiltelefonnummer?«

»Hej, kan du give mig dit mobiltelefonnummer?«

Den besked har mange danskere i den seneste tid fået via Messenger. De fleste har nok gennemskuet, at der er tale om et svindelnummer, men hvad sker der, hvis man går i fælden og godtroende sender sit telefonnummer til én, man tror er et familiemedlem, en ven fra fodboldholdet eller en gammel klassekammerat?