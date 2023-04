Et meget omtalt overfald på en rengøringsmand i den københavnske metro har lørdag ført til varetægtsfængsling af en 25-årig mand.

En dommer i Københavns Byret ser en risiko for, at den unge mand på fri fod igen kan tænkes overfalde tilfældige personer.

Vurderingen begrundes især med, at han så sent som i november sidste år blev dømt for vold, ligesom der er rejst tiltale om vold på et værtshus.