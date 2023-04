Dansk satellit er sendt ud i rummet ved fjerde forsøg

- Det er kulminationen på tre års samarbejde om at lave et fælles studenter-satellitprogram, siger Christoffer Karoff. Han leder projektet og er lektor på Aarhus Universitet.

- At vi har fået de studerende på forskellige universiteter til at samarbejde er noget af det, jeg er gladest for, siger han.

Der er tale om en såkaldt cubesat – en minisatellit, som blot måler 10 x 10 x 10 cm og vejer lidt over 1 kg.

Opsendelsen blev fredag udskudt.

Det var blot den seneste af i alt tre gange, hvor den planlagte opsendelse blev udskudt.