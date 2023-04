Politiet har anholdt person for vold på metrostation i København

Fredag aften har Københavns Politi anholdt en person, som er blevet sigtet for at have begået vold på Nørreports metrostation natten mellem onsdag og torsdag.

Vedkommende vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør, skriver politiet på Twitter.

De seneste dage er en video af manden flittigt blevet delt på sociale medier. Her ses han overfuse en rengøringsansat på stationen. Det skriver Ekstra Bladet.