Det har tilsyneladende været kostbart for Ruslands muligheder for at spionere i Danmark, at 15 russiske efterretningsofficerer blev udvist af Danmark sidste år.

Det vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET) ifølge avisen Information.

- Udvisningen af de 15 russiske efterretningsofficerer i Danmark for et år siden har efter PET’s vurdering betydet, at Ruslands kapacitet til at spionere på dansk grund gennem fysisk tilstedeværelse er blevet væsentligt reduceret.