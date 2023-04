Dansk ambassadør i Tyrkiet indkaldt til møde om koranafbrænding

Danmarks ambassadør i Ankara er blevet indkaldt til et møde i det tyrkiske udenrigsministerium. Det sker for at protestere over en koranafbrænding i Danmark.

Det skriver det tyrkiske udenrigsministerium i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Indkaldelsen kommer, fordi der ifølge ministeriet fredag er blevet afviklet en koranafbrænding her i landet.