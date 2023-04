Danmarks ambassadør i Tyrkiet indkaldt til møde om koranafbrænding

Vedkommende, som stod bag, er kendt af politiet, oplyses det.

Den danske ambassadør blev indkaldt til en lignende samtale for to uger siden. Det skete også på baggrund af en koranafbrænding i København.

Tidligere har den dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan desuden brændt en koran af i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Tyrkiets udenrigsministerium kalder det for en hadforbrydelse begået mod islam, og det mener, at had mod islam generelt er et stigende problem på tværs af Europa.

- Danmarks ufølsomme holdning til dette problem rammer alle muslimer i verden og viser, at der ikke tages hensyn til milliarder af mennesker, skriver ministeriet videre.

Udenrigsministeriet bekræfter lørdag morgen over for Ritzau, at den danske ambassadør er indkaldt til møde i det tyrkiske udenrigsministerium.