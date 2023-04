Dansk statsborger tilstår medvirken til drab på Costa del Sol

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der citerer den svenske avis Sydsvenskan.

Flere andre medlemmer har ligeledes erkendt sig skyldige til gengæld for ”stærkt nedsatte straffe”, lyder det videre. De fire hovedmistænkte stod til domme på mellem 15 og 25 års fængsel.

Med tilståelsen kan den danske statsborger være ude allerede om et par uger, lyder det videre. De anholdte medlemmer af Los Suecos har siddet varetægtsfængslet i cirka to år og ni måneder, skriver TT.

Et andet medlem af gruppen tilstod begge drab. Ud over drabet på narkohandleren sad gruppen også tiltalt for drabet på en mand foran en kirke i byen San Pedro Alcántara, ligeledes på Costa del Sol.