Fund af PFAS sætter naturarealer i bero for græssende kvæg

- Jeg ved, at det stiller de private landmænd i en svær situation, at vi nu er nødt til at sætte græsningen i bero en række steder.

- Dyrene har også været med til at løse en vigtig opgave med at pleje noget af vores mest værdifulde natur. Derfor gør vi nu alt, hvad vi kan, for at finde ud af, hvad vi gør med disse arealer, siger Magnus Heunicke.

Landbrug & Fødevarer oplyser, at de vil sende et brev til de relevante ministre om sagen med henblik på at finde en løsning på situationen.

Områderne, hvor der er risiko for PFAS-forurening, blev blandt andet identificeret ved en tidligere stikprøveundersøgelse af græs.

Der blev på 60 statslige naturområder fundet PFAS i mængder, der overskrider Fødevarestyrelsens såkaldte indikatorværdier for græs.

En del af arealerne blev frikendt på baggrund af blodprøver af græssende dyr.