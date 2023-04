21.000 ejendomme på landet får ny skattestatus

Det er de ejendomme, der tidligere har været kategoriseret som skov- og landbrugsejendom, men som nu får status af erhvervsejendom.

For 1600 ejendomme bliver der tale om et skift fra en status som ejerbolig til en status som skov- og landbrugsejendom.

Ændringen er et resultat af den lov om ejendomsvurdering, som Folketinget vedtog i 2017.

Vurderingsstyrelsen har ifølge juridisk chef Christopher Marquardt Pahle forståelse for, at det har skabt utryghed hos ejere af landejendomme, at de har kunne læse i medierne, at styrelsen var gået i gang med at sende breve ud om en eventuel ny kategorisering.

- Vi har stor forståelse for, at de varslede ændringer i kategorisering og skattestatus har skabt bekymring hos ejere af især mindre ejendomme på landet, siger han i en pressemeddelelse.