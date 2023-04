Pige på 12 blev solgt på et marked, tvangsgift og omskåret

Under retssagen kom det frem, at lærere fra pigens skole i Odense havde sendt en akut underretning til Odense Kommune kort før afrejsen.

Pigen havde over for læreren givet udtryk for, at faren ville have, at ”hun skulle blive mere muslimsk”.

Det førte til, at faren blev indkaldt til et møde med kommunen to dage før afrejsen.

Her beroligede han kommunens repræsentanter og forsikrede, at han ville vende tilbage med børnene efter sommerferien.

Faren vendte senere tilbage til Danmark, men det var uden børnene. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i januar 2022.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at han ikke vendte tilbage til Danmark med børnene, fordi han ikke længere havde et sted at bo.

Han har afvist alle anklager og hævder, at det er hans ekskone, der har overtalt børnene til at fremsætte falske beskyldninger.

Hun vil have børnene for sig selv, har han forklaret i retten.

Sagen genoptages 18. april, hvor anklager og forsvarer skal argumentere for en passende straf.

Det ventes dom i sagen 25. april.