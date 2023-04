Far sendte børn på genopdragelsesrejse hvor de blev mishandlet

Den 12-årige pige fortalte, at hun på et tidspunkt blev handlet på et marked og tvunget til at have samleje med en cirka 40-årig mand.

Børnenes mobiltelefoner og pas blev inddraget, og de vidste ikke, om de nogensinde ville få deres mor og søskende i Danmark at se igen.

Under retssagen kom det frem, at lærere fra pigens skole i Odense havde sendt en akut underretning til Odense Kommune kort før afrejsen.

Pigen havde over for læreren givet udtryk for, at faren ville have, at ”hun skulle blive mere muslimsk”.

Det førte til, at faren blev indkaldt til et møde med kommunen to dage før afrejsen.

Her beroligede han kommunens repræsentanter og forsikrede, at han ville vende tilbage med børnene efter sommerferien.