Det kan tage flere dage at slukke fabriksbrand i Randers

De var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, noterer politiet.

Der var ingen andre personer på stedet, og de nærmeste naboer til fabrikken i brand er blevet informeret om branden og røgudviklingen på stedet.

Også i de kommende dage kan der være røgudvikling på stedet.

- Ifølge brandvæsenet kan slukningsarbejdet tage op til flere dage, hvorfor der den kommende tid fortsat må forventes at være synlig røgudvikling i området, skriver politiet i døgnrapporten fredag.

Intet tyder på, at røgen giver sundhedsskadelige gener for beboere i nærområdet, men det kan være nødvendigt at blive indenfor, lukke døre og vinder samt slukke for ventilationsanlæg.

Østjyllands Politi oplyser, at det undersøger sagen nærmere. Det fremgår ikke, om der fredag er tegn på, at der skulle ligge kriminelle handlinger bag branden.