En video, hvor en rengøringsassistent med rød hue og iført en blå vest og udstyret med en gulvmoppe i hånden, bliver udsat for et tilsyneladende helt umotiveret verbalt overfald, har torsdag og fredag spredt sig som en steppebrand på de sociale medier.

Sagen er nu også blevet et politianliggende, bekræfter Københavns Politi over for Jyllands-Posten.