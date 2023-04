To kvinder løslades i sag om kollegiebrand i Grenaa

Alle fire sigtes for i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have brækket næsen på ofret, hvorefter de skal have stukket ild på værelset.

Formålet var ifølge sigtelsen, at den 19-årige skulle dø.

Så vidt kom det dog ikke. Manden blev reddet ud af det brændende værelse.

Den fængslede mand har tidligere erkendt vold. Men han nægter forsøg på at brænde offeret inde.

Politiet har endnu ikke oplyst noget om et motiv.

Offeret er elev på Grenaa Gymnasium, har rektoren på gymnasiet tidligere oplyst til Ekstra Bladet.