Byret har afvist ønske fra Claus Hjort om nævningesag

Straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen skal behandles af en dommer og to lægdommere. Det har Københavns Byret bestemt fredag formiddag, oplyser retten.

Dermed har retten afvist den tidligere forsvarsministers ønske om, at sagen skal afgøres af et nævningeting med et argument om, at sagen er politisk.

I et nævningeting er der flere dommere end normalt. Seks lægdommere medvirker som nævninger, og desuden er der tre juridiske dommere.