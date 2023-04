Opsendelse af dansk satellit blev udsat med 28 sekunders varsel

Han er samtidig leder af det Danske Studenter Satellit Program (Disco).

- Der skete desværre det, at opsendelsen blev stoppet 28 sekunder før det, vi kalder lift off, fordi der var meldinger om, at vejret ikke var til opsendelse.

- Det sker, når man sender raketter op. Det er lidt usædvanligt, at det sker med 28 sekunder igen, men deres målinger har vist, at vindene har været stærkere, end man kunne leve med, forklarer han.

Det er ikke vindforholdene på landjorden, der volder problemer, men derimod vinden i omkring 100 meters højde.