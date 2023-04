Tre sigtet for dødsvold mod 42-årig mand i Frederikssund

Han afgik mandag ved døden, og derefter er sagen blevet efterforsket som en drabssag.

De tre mænd fremstilles efter planen i grundlovsforhør i Retten i Hillerød fredag klokken 11. Her vil en anklager begære dem varetægtsfængslet i sagen.

De er ikke sigtet for drab, men derimod for vold med døden til følge, som straffes mildere.

En person kan dømmes for drab, hvis gerningspersonen enten har haft til hensigt at dræbe eller må have indset, at de skader, den forurettede blev udsat for, ville koste vedkommende livet.