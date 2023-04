Flextrafik-chauffør frifundet i sag om voldtægt af passager

- Hun har forklaret, at hun sagde ja til kaffe i lejligheden og ja til at gå ind i soveværelset. Hun vendte sig om i sengen, da han bad om det, og hun svarede ja, da han spurgte, om det var dejligt. Hun sagde ikke stop, sagde retsformanden ifølge Vejle Amts Folkeblad i landsretten torsdag, hvor dommen blev afsagt.

Kvinden har fysisk og psykisk udviklingshæmning og bor på et bosted. Det var ansatte på bostedet, der stoppede besøget efter at have banket på hendes dør og låst sig ind.

Flextrafik-chaufføren har i retten sagt, at det, at han tog imod kvindens invitation til at komme ind i lejligheden, ”er uden tvivl det dummeste, jeg nogensinde har gjort”. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.