Alle danske universiteter har indført et TikTok-forbud

Syddansk Universitet har besluttet at forbyde appen TikTok på deres arbejdsenheder.

Det betyder, at alle otte danske universiteter nu har indført et TikTok-forbud.

I en pressemeddelelse fra SDU lyder begrundelsen, at universitet følger Center for Cybersikkerheds anbefaling om, at ansatte i staten ikke bør have TikTok installeret på tjenstlige mobiltelefoner, tablets og andre mobile enheder.