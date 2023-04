Han har rapporteret fra verdens brændpunkter

Poul Erik Skammelsen har selv været korrespondent i Washington, Prag og Moskva og har været udsendt til verdens brændpunkter.

Som nyansat rapporterede han fra Beijing i dagene for massakren på Den Himmelske Fredsplads i 1989. Han rapporterede senere samme år fra Berlin, da muren faldt, og han var i New York 9. september 2001, da to fly fløj ind i World Trade Center og ændrede verdenshistorien.

Lysten til formidling

Det var lysten til at formidle om internationale begivenheder, der fik ham til at søge ind på journalisthøjskolen i sin tid.