Dronning Margrethe melder afbud til grev Henriks konfirmation

- Det sender et signal om, at den del af kongefamilien generelt er mere og mere på vej væk fra Danmark. At de ikke på samme måde som tidligere varetager deres opgaver for det danske kongehus i Danmark, siger han.

Dronning Margrethe kan ikke deltage grundet sin omfattende rygoperation og den genoptræning, der følger, oplyser kongehuset til Ritzau.

Kronprinsfamilien deltager derimod.

- Konfirmationen finder sted klokken 11.00 ved kongelig konfessionarius biskop Henrik Wigh-Poulsen assisteret af Frederikskirkens præst Malene Bendtsen.