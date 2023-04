Kontorchef afviser at køkken og markise i sommerhus var bestikkelse

Men kontorchefen siger, at han var i god tro, og at der var tale om en forglemmelse fra køkkenfirmaets side.

Det førte til, at han bad om at få en regning for køkkenet, som han så betaler i slutningen af 2019.

Kontorchefen anklages ligeledes for at have fået en el-markise til sommerhuset betalt af en leverandørvirksomhed til Forsvaret.

Det afviser han også. Han siger, at han gav en kollega i styrelsen 15.000 kroner i kontanter for at skaffe ham markisen.

Så sørgede kollegaen for at bestille og få markisen opsat.

Alligevel pillede kontorchefen markisen ned fem år senere, da sagen om urent trav i ejendomsstyrelsen begyndte at rulle.

- Jeg var bange og frustreret over, hvis den her sag skulle ramme mig efter 25 fantastiske år i Forsvaret.