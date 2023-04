Kun fire livstidsfanger er blevet prøveløsladt på ti år

I juni blev hele fem mænd i samme sag idømt fængsel på livstid i forbindelse med to drab og et drabsforsøg begået under et bandeskyderi på en P-plads i Kalundborg. De har alle anket til Østre Landsret.

To andre mænd er i øvrigt tiltalt i samme sag og står efter alt at dømme til samme straf, hvis de findes skyldige senere i år.

For knap to år siden oplyste daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) til retsudvalget, at en livstidsdømt i gennemsnit afsoner 17 år inden prøveløsladelse.

Den længst siddende livstidsfange i Danmark er Naum Conevski, der i 1984 blev anholdt og siden dømt for at have dræbt to 16-årige drenge på Femøren på Amager. Han afsoner fortsat sin dom.

Det er ikke oplyst, hvem de fire livstidsfanger er.