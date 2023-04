Politimand fejlede ved vanvidsfartmåling - bilist frifundet

Han undgår derfor, at søsterens bil bliver beslaglagt, og den fængselsstraf, som anklagemyndigheden havde forlangt, bliver der heller ikke noget af. Resultatet var en pure frifindelse.

Noget talte imidlertid for, at manden havde kørt for stærkt, selv om man ikke turde fastslå den nøjagtige fart. Landsretten overvejede derfor, om der var grundlag for at give manden en bøde for en mindre fartovertrædelse.

Det skulle i givet fald ske på baggrund af den forklaring, som manden selv havde givet. Men heller ikke her mente landsretten, at der var grundlag for at dømme manden. Det gjorde byretten i øvrigt heller ikke i sin tid.