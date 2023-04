Medie: Brostrøm stopper som direktør i Sundhedsstyrelsen

Det var Brostrøms opgave at få enderne til at mødes, da han trådte til.

I 2019 gjaldt det vaccinediskussionen. Her måtte Søren Brostrøm erkende, at Sundhedsstyrelsen havde begået flere fejl i starten af debatten om, hvorvidt vacciner mod HPV-virus var farlige.

Men det var, da coronapandemien ramte, at Brostrøm for alvor blev et kendt navn i offentligheden. Her tonede han frem på tv-skærmene hjemme i stuerne landet over ved de mange pressemøder med myndighederne.

Selv om han fra mange sider er blevet rost for sin evne til at kommunikere skarpt og klart, har der også været malurt i bægeret.

For i starten af coronavirussets udbrud lød det fra Søren Brostrøm, at risikoen var ”meget lav” for spredning i Danmark. Efterfølgende erkendte han, at sygdommen i begyndelsen skulle have været håndteret anderledes.